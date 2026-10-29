سيئول: بيونغ يانغ أطلقت نحو 10 صواريخ قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي

سيئول-سانا
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي.
ونقلت وكالة يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها: إن”الصواريخ أُطلقت من منطقة وونسان”، مشيرة إلى أن “المزيد من التحليلات جارية حالياً لتحديد مسافات التحليق وغير ذلك من التفاصيل”.
وأكدت الهيئة أنها “كثفت عمليات المراقبة”، وأنها “متيقظة لأي عمليات إطلاق إضافية محتملة، مع الحفاظ على وضع دفاعي قوي من خلال تبادل المعلومات بشكل وثيق مع الولايات المتحدة واليابان فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ الأخير”.
ويأتي هذا الإطلاق بعد أكثر من أسبوعين من تجربة بيونغ يانغ في الـ 12 من الشهر الحالي عندما قالت إنها صواريخ باليستية تكتيكية ” تهدف إلى تحسين أحد مكونات أسلحتها الرئيسية”.