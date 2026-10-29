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سيئول: بيونغ يانغ أطلقت نحو 10 صواريخ قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي

photo 2026 10 29 09 01 25 سيئول: بيونغ يانغ أطلقت نحو 10 صواريخ قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي
كوريا الشمالية تجري اختباراً لإطلاق صاروخ باليستي تكتيكي -وكالة يونهاب

سيئول-سانا‏

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 ‏صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي.‏
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ونقلت وكالة يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها: إن”الصواريخ ‏أُطلقت من منطقة وونسان”، مشيرة إلى أن “المزيد من التحليلات جارية حالياً لتحديد ‏مسافات التحليق وغير ذلك من التفاصيل”.‏
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وأكدت الهيئة أنها “كثفت عمليات المراقبة”، وأنها “متيقظة لأي عمليات إطلاق إضافية ‏محتملة، مع الحفاظ على وضع دفاعي قوي من خلال تبادل المعلومات بشكل وثيق مع ‏الولايات المتحدة واليابان فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ الأخير”.‏
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ويأتي هذا الإطلاق بعد أكثر من أسبوعين من تجربة بيونغ يانغ في الـ 12 من الشهر الحالي عندما ‏قالت إنها صواريخ باليستية تكتيكية ” تهدف إلى تحسين أحد مكونات أسلحتها الرئيسية”.‏

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