أكثر من 47 ألف مراجع لإسعاف وعيادات مشفى الهلال الأحمر خلال النصف الأول من العام الجاري

دمشق-سانا

أعلن مشفى الهلال الأحمر العربي السوري عن حصيلة الخدمات الطبية والإنسانية التي قدمها خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكداً استمراره في أداء رسالته بكفاءة واحترافية عالية، لتلبية احتياجات المرضى وراحتهم، وتحقيقاً للالتزام الإنساني تجاه كل من يفد إليه.

ووفقاً للإحصاءات التي تلقت سانا نسخة منها اليوم الخميس، بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 22 ألفاً و417 مراجعاً، فيما سجل قسم الإسعاف 24 ألفاً و651 مراجعاً، في حين بلغ عدد المرضى المقبولين للتنويم 2 آلاف و295 مريضاً.

الخدمات التشخيصية والمساندة

وفي مجال الخدمات التشخيصية والمساندة، أجرى قسم الأشعة 39 ألفاً و682 فحصاً، ونفذ المخبر 67 ألفاً و251 تحليلاً، كما أُجري 7 آلاف و5 تخطيطات قلبية، و9 آلاف و88 فحص إيكو، نتج عنها 16 ألفاً و546 صورة إيكو، وشملت الخدمات أيضاً 480 عملية غسيل أذن، و187 تنظيف حنجرة، و19 تنظيراً قصباتياً، و237 فحصاً لوظائف الرئة، إضافة إلى 3329 جبيرة و1616 ضمادة، و271 تسريباً بيولوجياً للمفاصل، و181 تشريفاً مرضياً.

أما في الجراحات، فقد أُجريت 201 عملية جراحة عامة، و93 عملية تنظيرية، و21 عملية صدرية، و77 عملية بولية، و14 عملية جراحة عصبية، و151 عملية جراحة عظمية، و224 عملية جراحة أذنية، و37 عملية وعائية، و27 عملية تجميلية، و43 عملية جراحة صغرى، و13 عملية جراحة أطفال، إلى جانب 372 عملية إسعافية.

الرعاية الحرجة

وفي سياق الرعاية الحرجة، استقبلت العناية المشددة 428 مريضاً، وبلغ عدد جلسات غسيل الكلية 2883 جلسة لـ 60 مريضاً من مرضى الكلية الصناعية، كما أُجري 159 تنظيراً هضمياً علوياً، و15 تسريباً بيولوجياً هضمياً، و207 جلسات معالجة فيزيائية.

ويعد مشفى الهلال الأحمر العربي السوري أحد المشافي العامة الثلاثة التابعة لمديرية صحة دمشق، ويقدم معظم الخدمات الطبية من الإسعاف والباطنية والجراحة والعناية المشددة وغسيل الكلية والمخبر والأشعة.