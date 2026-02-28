فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين الاعتداءات الإيرانية على دول خليجية والأردن

عواصم-سانا

أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، اليوم السبت، الاعتداءات الإيرانية الصاروخية على خمس دول خليجية وعلى الأردن، مؤكدة رفضها لأي اعتداء يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قولهم في بيان أعقب مشاورات ثلاثية: “ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على دول المنطقة”.

وكان ماكرون دعا في وقت سابق اليوم إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي على خلفية التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، محذراً من أن استمرار التوتر يشكل خطراً على الجميع ويجب أن يتوقف فوراً.

وتأتي هذه الإدانات في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الصاروخية على السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن، وذلك عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، ما أثار موجة واسعة من التنديد الدولي بهذه الاعتداءات.