حجاج بيت الله الحرام يبدؤون رمي جمرة العقبة ‏الكبرى‏ في أول أيام عيد الأضحى

مكة المكرمة-سانا
بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات متعاقبات في مشعر منى، مع التكبير عند كل حصاة، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
ويقوم الحاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى بذبح الهدي، وهو واجب على المتمتع والقارن، وسنة للمفرد، ثم يحلق الحاج رأسه أو يقصره ثم يقوم بطواف الإفاضة.
وكان حجاج بيت الله الحرام أدوا يوم أمس الثلاثاء، الركن الأعظم في الحج، وهو الوقوف على صعيد عرفات الطاهر، ثم نفروا إلى مزدلفة التي باتوا فيها الليلة الماضية.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت في إحصاءات رسمية أمس، أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاج وحاجة.