حجاج بيت الله الحرام يبدؤون رمي جمرة العقبة ‏الكبرى‏ في أول أيام عيد الأضحى

مكة المكرمة-سانا

بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، رمي جمرة ‏العقبة الكبرى بسبع حصيات متعاقبات في مشعر منى، مع التكبير عند كل حصاة، وذلك في أول أيام عيد ‏الأضحى المبارك.‏

ويقوم الحاج بعد رمي جمرة العقبة الكبرى بذبح الهدي، ‏وهو واجب على المتمتع والقارن، وسنة للمفرد، ثم يحلق ‏الحاج رأسه أو يقصره ثم يقوم بطواف الإفاضة.‏

وكان حجاج بيت الله الحرام أدوا يوم أمس الثلاثاء، الركن ‏الأعظم في الحج، وهو الوقوف على صعيد عرفات ‏الطاهر، ثم نفروا إلى مزدلفة التي باتوا فيها الليلة ‏الماضية.‏

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت في ‏إحصاءات رسمية أمس، أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم ‏حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاج وحاجة.‏