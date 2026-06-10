مقتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضاء صور جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون اليوم الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية على قضاء صور، وذلك بالتزامن مع استمرار استهداف مدن وبلدات عدة أخرى في الجنوب اللبناني بالغارات الجوية والقصف المدفعي.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم بلدة صديقين في قضاء صور، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر بجروح، فيما أدت غارة أخرى على طير دبا بالقضاء نفسه إلى سقوط قتيل، وتعمل فرق الدفاع المدني على انتشال جثمانه من تحت الأنقاض.

كما أغار الطيران الإسرائيلي ليلاً على بلدة كفردونين، وديرقانون النهر بقضاء صور، وبلدة بنعفول بقضاء الزهراني.

وفي قضاء النبطية، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة عند المدخل الغربي لبلدة الدوير الجنوبية، فيما تعرضت بلدة كفررمان لزنار ناري، خلال الغارات التي شنتها الطائرات الحربية المعادية عليها.

وأغار الطيران الحربي على النبطية الفوقا اليوم التي تعرضت ليلاً لسلسلة غارات استهدفت محيط مبنى فرع مصرف لبنان وحي الميدان، إضافة إلى غارات على بلدتي عدشيت وكفررمان.

واستهدف القصف المدفعي سحمر ويحمر في البقاع الغربي، وبلدتي سجد والقصيبة ومنطقة المحمودية في النبطية.

‏وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الغارات ‌‏الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3666 قتيلاً‎ و11321 جريحاً.