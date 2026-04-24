مسؤولون أوروبيون: لا انضمام فورياً لأوكرانيا إلى الاتحاد والمفاوضات ستكون طويلة

نيقوسيا-سانا

استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة إمكانية انضمام أوكرانيا بشكل فوري إلى الاتحاد الأوروبي، مقترحاً في الوقت ذاته صيغاً بديلة لإشراك كييف في مؤسسات التكتل دون منحها حق التصويت.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ميرتس قوله عقب قمة الاتحاد الأوروبي في قبرص: “إنه من الواضح للجميع أن الانضمام الفوري لأوكرانيا إلى الاتحاد غير ممكن”، داعياً إلى إتاحة “اندماج أوثق” عبر السماح لكييف بالمشاركة في المجالس الأوروبية بصفة مراقب.

من جانبه، وصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مفاوضات الانضمام بأنها “عملية طويلة وشاقة جداً”، مؤكداً ضرورة عدم وضع “مواعيد مصطنعة” لهذا المسار الذي قد يستغرق سنوات طويلة.

وفي السياق ذاته، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن قرار العضوية في نهاية المطاف هو “قرار سياسي” بيد قادة الاتحاد، مشروطة بتنفيذ الدول الطامحة للانضمام جملة من الإصلاحات الهيكلية المطلوبة قبل المضي قدماً في هذا المسار.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض قبيل انعقاد القمة أي خطط لمنح كييف وضعاً أقل من العضوية الكاملة، مشدداً على أن بلاده لا تحتاج إلى مزايا رمزية في الاتحاد الأوروبي.