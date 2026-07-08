الصومال يدين التفجيرين في دمشق ويؤكد تضامنه مع حكومة وشعب سوريا

مقديشو-سانا

أدانت جمهورية الصومال اليوم الأربعاء، بأشد العبارات التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا قرب وزارة السياحة في دمشق أمس.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية “صونا” أن الصومال أعربت عن تضامنها الصادق مع حكومة وشعب سوريا وتقدمت بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين وجميع المتضررين من هذا الهجوم الإرهابي.

وأكدت الصومال رفضها القاطع للإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره، و التزامها بالجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وتعزيز السلام والأمن والاستقرار.

يذكر أن التفجيرين اللذين وقعا أمس الثلاثاء، قرب وزارة السياحة بدمشق أسفرا عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بينهم 4 من عناصر الشرطة ولقيا إدانات عربية و دولية واسعة.