أمير قطر وأردوغان يبحثان التطورات بعد إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

الدوحة-سانا

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما مستجدات إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان اليوم الأربعاء: إن أردوغان أعتبر خلال الاتصال أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يمثل فرصة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، مجدداً إدانته للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة قطر.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن شكره للرئيس التركي، مؤكداً حرص قطر على دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

في سياق متصل، بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع نظيره التركي هاكان فيدان، هاتفياً اليوم الأربعاء، آخر التطورات بالمنطقة في ضوء إعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة “قنا” أن الوزير القطري، أكد ضرورة البناء على اتفاق وقف إطلاق النار، لمنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة، مشدداً على أهمية ضمان أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وكانت الخارجية القطرية قد رحبت في بيان سابق اليوم بإعلان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، معتبرة أنه خطوة أولية باتجاه خفض التصعيد.