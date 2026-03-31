السعودية: إصابتان جراء سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيّرة فوق محافظة الخرج

الرياض-سانا

أعلن الدفاع المدني في السعودية اليوم الثلاثاء إصابة شخصين جراء سقوط شظايا خلال عملية اعتراض طائرة مسيّرة في محافظة الخرج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني قوله: سقطت شظايا اعتراض طائرة مسيرة على (3) منازل وعدد من المركبات، في حي سكني بمحافظة الخرج، نتجت عنه إصابتان طفيفتان، وأضرار مادية محدودة، وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية، إضافة إلى تدمير 7 صواريخ باليستية إيرانية كانت تستهدف منطقة الرياض فجر اليوم.

وتشهد دول الخليج اعتداءات إيرانية يومية بالمسيّرات والصواريخ منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.