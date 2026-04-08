وزير الصحة اللبناني يعلن مقتل 89 شخصاً في حصيلة أولية للاعتداءات الإسرائيلية

بيروت-سانا

أعلن وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين مقتل أكثر من 89 شخصاً، وإصابة أكثر من 720 آخرين بجروح، في حصيلة أولية للاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان اليوم الأربعاء.

وقال ناصر الدين في تصريح لقناة الجزيرة: “إن الحصيلة أولية وغير نهائية، ونحن أمام تصعيد إسرائيلي خطير بأكثر من 100 غارة، وما زالت سيارات الإسعاف تنقل الضحايا للمستشفيات”.

ودعا الوزير المؤسسات الدولية إلى مساعدة القطاع الصحي اللبناني للتعامل مع تداعيات الهجمات الإسرائيلية.

وكان الطيران الإسرائيلي شن أكبر هجماته على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي، واستهدف بيروت ومناطق في البقاع وجنوب لبنان، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإيران عن هدنة لمدة أسبوعين تمهيداً لوقف الحرب، وإعلان باكستان أن الهدنة تشمل الجبهة اللبنانية.

وأدانت الرئاسة اللبنانية اعتداءات طيران الاحتلال الإسرائيلي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقفها، ووضع حدٍّ لهذا النهج الذي يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.