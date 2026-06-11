هيئة البحرية البريطانية: حريق على متن ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان

لندن-سانا

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية “يو كي إم تي أو”، بأن حريقاً اندلع في غرفة محركات ناقلة نفط بالقرب من مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عمان اليوم الخميس، من دون الكشف عن سببه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة قولها في بيان: إن “السلطات المحلية أبلغت عن اندلاع حريق في غرفة محركات ناقلة نفط”، مضيفة: إن الحادث وقع على بعد 21 ميلاً بحرياً شمال شرق صحار في سلطنة عمان.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت أمس مقتل شخص وفقدان اثنين آخرين، جراء اندلاع حريق في غرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل السلطنة قرب مضيق هرمز، وذلك على بعد 20 ميلاً بحرياً شمال مدينة صحار.