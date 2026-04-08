ترامب يوافق على تعليق الهجمات ضد إيران أسبوعين تمهيداً لاتفاق نهائي

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجمات العسكرية ضد إيران مدة أسبوعين، شرط أن تعيد فتح مضيق هرمز بالكامل وأن تضمن أمن الملاحة فيه، مؤكداً قرب التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية أن ترامب كتب في منشور له على منصة “تروث سوشيال” اليوم الأربعاء: إنّ قراره جاء بناءً على محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، اللذين طلبا التوقف عن إرسال القوة المدمرة الليلة إلى إيران، مشيراً إلى أنّ هذا التعليق مشروط بموافقة طهران على “الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز”.

وبيّن ترامب أن هذا الإجراء يمثل “وقفاً لإطلاق النار من الجانبين”، معتبراً أن واشنطن حققت جميع أهدافها العسكرية لا بل تجاوزتها، واقتربت من إبرام اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران وفي منطقة الشرق الأوسط برمتها.

وكشف الرئيس الأمريكي عن تلقيه مقترحاً إيرانياً يتكون من عشر نقاط، واصفاً إياه بأنه “أساس عملي للتفاوض”، مؤكداً أنه جرى الاتفاق على معظم نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن مهلة الأسبوعين تهدف إلى إتمام الاتفاق وتفعيله بشكل نهائي.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أعلن في وقت سابق اليوم، أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للحرب الدائرة في الشرق الأوسط تسير بخطى ثابتة وقوية وفعّالة، ما يُبشّر بتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب.

ودعا رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي إلى تمديد المهلة بشأن إيران أسبوعين، لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لأخذ مجراها، كما طالب إيران بفتح مضيق هرمز مدة أسبوعين كبادرة حسن نية، والتزام الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار في كلّ مكان، بما يخدم مصلحة السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وانتهت الليلة المهلة التي حددها ترامب مؤخراً لإيران، بهدف إبرام اتفاق بشأن إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، فيما توعدها، في وقت سابق اليوم، بتنفيذ ضربات واسعة تستهدف البنية التحتية الحيوية، مؤكداً أن المهلة المحددة نهائية إذا لم يتحقق تقدم سياسي.