الهند تخفض ضريبة الأرباح غير المتوقعة على صادرات الوقود

نيودلهي-سانا

أعلنت الحكومة الهندية خفض الضرائب على الأرباح غير المتوقعة المفروضة على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات، اعتباراً من اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الهندية أن الرسوم على صادرات الديزل انخفضت إلى 24 روبية هندية (0.2515 دولار) للتر الواحد، مقارنة بـ 25.5 روبية سابقاً، فيما أُلغيت الضريبة على صادرات البنزين لتصبح صفراً، بعد أن كانت 3.5 روبية للتر الواحد.

وتراجعت الضريبة على وقود الطائرات إلى 19.5 روبية للتر الواحد، بدلاً من 22 روبية سابقاً.

وفرضت الهند للمرة الأولى ضرائب على المكاسب غير المتوقعة في تموز 2022 للاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار النفط، ثم ألغتها بعد عامين، قبل أن تعيد فرضها في آذار 2026 إثر ارتفاع أسعار النفط خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وتعد الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وقد تأثرت بتداعيات اضطراب حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب في المنطقة في 28 شباط الماضي.