مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ ‏

أنقرة-سانا

بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي ‏رئيس الهيئة، مع عدد من المسؤولين في ولاية مرسين التركية، وعلى رأسهم ‏واليها أتيلا طوروس، سبل الاستفادة من تجارب تركيا الناجحة في تطوير ‏المناطق الحرة وتعزيز دورها في استقطاب الاستثمارات، ودعم حركة التبادل ‏التجاري‎.‎

وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام أمس الجمعة، أن ‏وفد الهيئة أجرى زيارة رسمية إلى ولاية مرسين، تضمنت جولةً في ‏ميناء الولاية، اطّلع خلالها على آليات التشغيل والإدارة، وأنظمة مناولة ‏البضائع والحاويات، والخدمات اللوجستية والتقنيات المستخدمة في تنظيم ‏حركة السفن والشحن، إلى جانب البنية التحتية والتجهيزات التي تسهم في ‏رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع حركة التجارة البحرية.

الاستفادة من التجربة التركية

كما شملت الزيارة المنطقة الحرة في مرسين، للاطلاع على آليات العمل ‏والخدمات المقدمة للمستثمرين وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية ‏واللوجستية، وبحث سبل الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المناطق ‏الحرة واستقطاب الاستثمارات‎.‎

واطّلع الوفد خلال زيارة منطقة المارينا في مرسين على نموذج إدارتها ‏والخدمات البحرية والسياحية المقدمة فيها، ودورها في تنشيط الحركة ‏الاقتصادية والاستثمارية في الولاية‎.‎

والتقى الوفد عدداً من التجار ورجال الأعمال السوريين والأتراك، وناقش ‏معهم واقع التبادل التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل ‏تسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات بين مجتمعَي الأعمال‎.‎

وكان وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أجرى في الـ 22 من الشهر الماضي مباحثات موسعة مع وزير ‏التجارة التركي عمر بولاط في العاصمة أنقرة، بحضور القائم بالأعمال في ‏السفارة السورية فادي القاسم، تناولت واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية ‏بين البلدين ومجالات التعاون المشترك.

