مباحثات سورية تركية في مرسين لتعزيز التبادل التجاري وتطوير الموانئ ‏

أنقرة-سانا
بحث وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية برئاسة قتيبة بدوي رئيس الهيئة، مع عدد من المسؤولين في ولاية مرسين التركية، وعلى رأسهم واليها أتيلا طوروس، سبل الاستفادة من تجارب تركيا الناجحة في تطوير المناطق الحرة وتعزيز دورها في استقطاب الاستثمارات، ودعم حركة التبادل التجاري.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام أمس الجمعة، أن وفد الهيئة أجرى زيارة رسمية إلى ولاية مرسين، تضمنت جولةً في ميناء الولاية، اطّلع خلالها على آليات التشغيل والإدارة، وأنظمة مناولة البضائع والحاويات، والخدمات اللوجستية والتقنيات المستخدمة في تنظيم حركة السفن والشحن، إلى جانب البنية التحتية والتجهيزات التي تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع حركة التجارة البحرية.
الاستفادة من التجربة التركية
كما شملت الزيارة المنطقة الحرة في مرسين، للاطلاع على آليات العمل والخدمات المقدمة للمستثمرين وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية، وبحث سبل الاستفادة من التجربة التركية في تطوير المناطق الحرة واستقطاب الاستثمارات.
واطّلع الوفد خلال زيارة منطقة المارينا في مرسين على نموذج إدارتها والخدمات البحرية والسياحية المقدمة فيها، ودورها في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية في الولاية.
والتقى الوفد عدداً من التجار ورجال الأعمال السوريين والأتراك، وناقش معهم واقع التبادل التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة، وسبل تسهيل حركة البضائع وتعزيز الشراكات بين مجتمعَي الأعمال.
وكان وفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، أجرى في الـ 22 من الشهر الماضي مباحثات موسعة مع وزير التجارة التركي عمر بولاط في العاصمة أنقرة، بحضور القائم بالأعمال في السفارة السورية فادي القاسم، تناولت واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك.