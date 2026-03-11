السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن الذي يدين الهجمات الإيرانية على دول المجلس والأردن

الرياض-سانا

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء بإجماع مجلس الأمن الدولي، على قرار يدين الهجمات الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون والأردن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)عن وزارة الخارجية قولها في بيان: إن المملكة ترحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدين بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها إيران على أراضي الدول الخليجية والأردن، كونها تشكّل خرقاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين.

كما أعرب البيان عن ترحيب المملكة بإدانة القرار استهداف المناطق السكنية ما تسبب بخسائر بشرية ومادية، والتضامن مع هذه البلدان وشعوبها.

ونوه البيان بالدعم الدولي الذي حظي به قرار المجلس والإدانات الدولية للهجمات الإيرانية الغاشمة، والمطالبة بوقفها فوراً ومنع أيَّ استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، مؤكداً تمسك المملكة بالحفاظ على حقها في حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وردع العدوان عنها.

واعتمد مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة له في وقت سابق اليوم الأربعاء، القرار رقم 2817 الذي قدمته السعودية، والبحرين، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان، والكويت، والأردن، ويدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن، معتبراً أنها انتهاك للقانون الدولي وتهديد للسلم الدولي.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، كما لم تسلم سلطنة عُمان التي رعت المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران من الاعتداءات الإيرانية.