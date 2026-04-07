نائب الرئيس الأمريكي : لدينا أدوات للتعامل مع إيران لم نقرر استخدامها بعد

واشنطن-سانا

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم الثلاثاء، أن لدى الولايات المتحدة أدوات للتعامل مع إيران لم تقرر استخدامها بعد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن فانس قوله أثناء زيارة للمجر: “عليهم أن يعرفوا أن لدينا أدوات في جعبتنا لم نقرر استخدامها بعد، ويمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يقرر استخدامها، وسيقرر استخدامها إن لم يغير الإيرانيون نهجهم”.

وأضاف: “إن الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية في إيران إلى حد كبير”، مشيراً إلى أن “الساعات المقبلة ستشهد مفاوضات كثيفة”، وذلك قبل ساعات من انقضاء المهلة التي حددتها واشنطن لإيران.

وحذر ترامب اليوم في منشور على منصة “تروث سوشال” من موت حضارة بأكملها في إيران إذا لم تستجب لإنذاره النهائي بقبول مطالب الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

وفي تصريحات سابقة قال ترامب: إن الجيش الأمريكي قد يقصف الجسور ومحطات توليد الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية في إيران حتى يدمرها تماماً، في حال عدم بلوغ اتفاق ضمن المهلة المحددة.