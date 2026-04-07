مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أراضي ترمسعيا ويقتلعون 400 شجرة زيتون شمال رام الله

واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث اقتلعوا اليوم الثلاثاء نحو 400 شجرة زيتون معمرة في سهل ترمسعيا شمال مدينة رام الله، ما ألحق خسائر كبيرة للمزارعين الذين تعتمد أسرهم على محصولها كمصدر رزق أساسي.

وأكد المركز الفلسطيني للإعلام أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة من الأعمال العدوانية التي تتعرض لها بلدة ترمسعيا بشكل متواصل، حيث سبق أن اقتلع المستوطنون مئات الدونمات الزراعية أواخر العام الماضي لصالح التوسع الاستيطاني، كما أقاموا قبل عام بؤرة استيطانية جديدة على أراضي البلدة، تحت حماية قوات الاحتلال.

ويشهد سكان البلدة اعتداءات متكررة من المستوطنين، كان أعنفها في تموز 2024، حيث قتل شاب وأصيب عدد آخر، إضافة إلى إحراق وتخريب نحو 60 مركبة و30 منزلاً، وتدمير عشرات الدونمات الزراعية.

ويشكل اقتلاع أشجار الزيتون القديمة ضربةً قاسيةً للاقتصاد الزراعي في البلدة، ويزيد من معاناة الأهالي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الاستيطان التوسعية في الضفة الغربية.