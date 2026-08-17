مهلة واشنطن وطهران تنتهي بلا اتفاق.. وترامب يطالب إيران بالاستسلام

عواصم-سانا‏



تتجه العلاقات بين واشنطن وطهران إلى مرحلة أكثر تعقيداً مع انتهاء مهلة الستين يوماً المحددة ‏للتوصل إلى اتفاق نهائي، وسط غياب أي إعلان عن تسوية أو تمديد رسمي، بالتوازي مع استمرار ‏الاتصالات غير المباشرة، وتزايد الضغوط الأمريكية على إيران.‏



وبينما يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقف مطالبه، تبقي قنوات التواصل الخلفية مساحة ‏مفتوحة أمام المسار الدبلوماسي، في وقت يتصاعد فيه الضغط الاقتصادي، وتزداد حساسية حركة ‏الملاحة عبر مضيق هرمز.‏

ترامب: لا استعجال وقناة خلفية مفتوحة

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” اليوم الإثنين: إن هناك قناة تواصل خلفية مع مسؤولين ‏في الحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أنه “ليس في عجلة من أمره” بشأن التوصل إلى اتفاق. ‏



وأضاف أن على إيران “رفع الراية البيضاء” والاستسلام، معتبراً أن الضغوط الأمريكية مستمرة، بما ‏فيها الحصار البحري الذي قال عنه: إنه يفرض ضغوطاً اقتصادية جديدة على طهران.



وفي منشور على منصة “تروث سوشال”، شدد ترامب على أن الهدف الأساسي لواشنطن يبقى منع ‏إيران من امتلاك سلاح نووي بأي شكل، في رسالة تؤكد استمرار أولوية الملف النووي رغم تعثر ‏المسار التفاوضي.



وأكد ترامب في الوقت نفسه امتلاك الولايات المتحدة خيارات عسكرية إضافية يمكن استخدامها إذا ‏اقتضت الحاجة، مشيراً إلى أن ما استخدم من مخزونات الأسلحة الأمريكية حتى الآن لا يمثل سوى ‏جزء محدود من الترسانة المتاحة.‏

خلاف على مهلة الستين يوماً



وتأتي هذه التصريحات مع انتهاء المهلة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي أبرمتها واشنطن ‏وطهران في حزيران الماضي، والتي كان يفترض أن تمهد لاتفاق أوسع يتناول الملف النووي ‏والعقوبات والملاحة في مضيق هرمز.‏



وبحسب ما أوردته “سي إن إن”، انتهت المهلة من دون اتفاق نهائي، بعدما تراجعت فرص تثبيت ‏التفاهم الذي كان قد أوقف العمليات العسكرية وفتح الباب أمام مفاوضات حول القضايا العالقة.‏



وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: إن المذكرة لا تتضمن مهلة ‏نهائية ملزمة مدتها 60 يوماً، موضحاً أن الفترة كانت مخصصة للمفاوضات وقابلة للتمديد بموافقة ‏الطرفين.‏

هرمز.. والاقتصاد

ويبرز مضيق هرمز مجدداً باعتباره إحدى أبرز نقاط الضغط في الصراع، بعدما أظهرت بيانات ‏شركة “كبلر” تراجعاً حاداً في حركة الشحن عبره، فقد عبرت خمس سفن شحن للسلع الأساسية ‏المضيق يوم السبت، بينما لم يسجل أي عبور يوم الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع ‏الماضي.‏



ويأتي التراجع عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط، وفي ظل تعثر المفاوضات، ما يعيد المخاوف ‏بشأن تدفقات الطاقة العالمية في حال استمرار القيود على الملاحة.

وارتفع خام برنت إلى نحو 89 ‏دولاراً للبرميل، بعدما سجل زيادة بنحو 6 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، بينما اقترب خام غرب ‏تكساس الوسيط من 82 دولاراً، وفق بيانات أسواق النفط العالمية.‏

مسار مفتوح ‏



وتشير المعطيات الحالية إلى أن انتهاء مهلة الستين يوماً لا يعني بالضرورة إغلاق قنوات التفاوض، ‏وخصوصاً مع تأكيد طهران استمرار المحادثات عبر سلطنة عُمان، ووجود قناة خلفية تحدث عنها ‏ترامب مع مسؤولين في الحرس الثوري.‏



لكن استمرار هذه الاتصالات يتزامن مع تشديد الضغوط الأمريكية وتراجع حركة الملاحة في هرمز، ‏إلى جانب تقارير عن استعدادات عسكرية إيرانية وتصاعد التوتر في المنطقة، وهو ما يجعل المرحلة ‏المقبلة وفق المراقبين، أقرب إلى اختبار لقدرة الوسطاء على إبقاء المسار السياسي قائماً، ومنع أدوات ‏الضغط الاقتصادية والعسكرية من دفع المنطقة مجدداً نحو تصعيد أوسع.‏