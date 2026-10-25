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القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 218 من عناصر ميليشيا الحوثي ‏

photo 2026 10 25 22 13 43 القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 218 من عناصر ميليشيا الحوثي ‏
المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي- عدن-منصة إكس

عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد، مقتل وإصابة نحو 218 من ‏عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 78 عربة وآلية ووسيلة عسكرية ‏وقطعة سلاح ثقيل ومتوسط، عبر تنفيذها 753 عملية استهداف دقيقة ‏ومباشرة للميليشيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ضمن عملية ” فجر ‏اليمن” المستمرة.‏
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وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، ‏في بيان نشر على منصة “إكس” أن “القوات تواصل أعمالها الهجومية ضمن ‏عملية “فجر اليمن”، موضحاً أن “الاستهدافات طالت مراكز قيادة وسيطرة ‏ميدانية متقدمة، وهيئات حاكمة وتحصينات ومصادر نيران وتجمعات ‏وتعزيزات الميليشيا ووسائل حركتها وإمدادها ما أسهم في تعطيل الدفع ‏بقواتها للمعركة وإسناد أعمال الإغارة والاقتحام والمناورة لقواتنا في مختلف ‏المحاور”.‏
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وأكد النزيلي أن ” القوات المسلحة تواصل تطوير الهجوم بإرادة قتالية عالية، ‏وضرب قدرة الميليشيا على الحشد وإعادة التنظيم، مع مراعاة حصر ‏الاستهداف على الأهداف العسكرية المشروعة واتخاذ الاحتياطات الواجبة ‏لحماية المدنيين والأعيان المدنية”.‏
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وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس مقتل وإصابة نحو 307 عناصر ‏من ميليشيا ‏الحوثي، وتدمير وإعطاب نحو 68 آلية وعربة ووسائل عسكرية، ‏عبر تنفيذ 736 عملية ‏استهداف دقيقة ومباشرة ضمن عملية ” فجر اليمن”.‏
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