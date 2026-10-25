القوات اليمنية تعلن مقتل وإصابة 218 من عناصر ميليشيا الحوثي ‏

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد، مقتل وإصابة نحو 218 من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 78 عربة وآلية ووسيلة عسكرية وقطعة سلاح ثقيل ومتوسط، عبر تنفيذها 753 عملية استهداف دقيقة ومباشرة للميليشيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ضمن عملية ” فجر اليمن” المستمرة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان نشر على منصة “إكس” أن “القوات تواصل أعمالها الهجومية ضمن عملية “فجر اليمن”، موضحاً أن “الاستهدافات طالت مراكز قيادة وسيطرة ميدانية متقدمة، وهيئات حاكمة وتحصينات ومصادر نيران وتجمعات وتعزيزات الميليشيا ووسائل حركتها وإمدادها ما أسهم في تعطيل الدفع بقواتها للمعركة وإسناد أعمال الإغارة والاقتحام والمناورة لقواتنا في مختلف المحاور”.
وأكد النزيلي أن ” القوات المسلحة تواصل تطوير الهجوم بإرادة قتالية عالية، وضرب قدرة الميليشيا على الحشد وإعادة التنظيم، مع مراعاة حصر الاستهداف على الأهداف العسكرية المشروعة واتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية”.
وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس مقتل وإصابة نحو 307 عناصر من ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب نحو 68 آلية وعربة ووسائل عسكرية، عبر تنفيذ 736 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضمن عملية ” فجر اليمن”.