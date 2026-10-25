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اتحاد الحرفيين و«يونيدو» يبحثان تعزيز التعاون ودعم الصناعات الإبداعية في ‏سوريا

FB IMG 1792937755112 اتحاد الحرفيين و«يونيدو» يبحثان تعزيز التعاون ودعم الصناعات الإبداعية في ‏سوريا
رئيس الاتحاد العام للحرفيين إياد نجار، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية ‏الصناعية «يونيدو»-دمشق-سانا

دمشق-سانا ‏
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بحث رئيس الاتحاد العام للحرفيين إياد نجار، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية ‏الصناعية «يونيدو»، برئاسة مدير البرنامج العربي للتنمية الصناعية في المنظمة ‏كامل الأباصيري، آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكات لدعم القطاع الحرفي ‏وتطوير الصناعات الإبداعية في سوريا.‏

FB IMG 1792937758425 copy اتحاد الحرفيين و«يونيدو» يبحثان تعزيز التعاون ودعم الصناعات الإبداعية في ‏سوريا

وأوضح الاتحاد، عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأحد، أن اللقاء الذي عُقد في مقر ‏الاتحاد تناول أولويات العمل ومدى توافقها مع مشروعات المنظمة التي المطوّرة ‏بالتشاور مع الشركاء الحكوميين، ومنها مشروع الصناعات الإبداعية بالتعاون مع ‏اتحاد الحرفيين، ومبادرات أخرى تتعلق بالسياسات الصناعية والإحصاء والبنية ‏التحتية للجودة والطاقة وسلامة الغذاء.‏

كما استعرض الجانبان مشروع «إبداع سوريا» الذي تعمل «يونيدو» على تطويره ‏بالتعاون مع الاتحاد وعدد من الوزارات والجهات السورية المعنية، بهدف دعم القطاع ‏الحرفي وتنمية المهارات وتعزيز فرص التطوير والتأهيل، بما يتناسب مع احتياجات ‏الحرفيين ومتطلبات المرحلة المقبلة.‏

توسيع مساهمة الحرفيين في التنمية

وتأتي الزيارة في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والجهات ‏الوطنية، بما يدعم تطوير القطاع الحرفي ويوسع مساهمته في التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية.‏
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وتُعد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، التي تأسست عام 1966، ‏وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تُعنى بدعم التنمية الصناعية الشاملة ‏والمستدامة، وتعزيز التعاون الصناعي على المستويات الدولية والإقليمية والقطاعية. ‏وأصبحت وكالة متخصصة في الأمم المتحدة عام 1985، وتعمل على دعم السياسات ‏والبرامج الرامية إلى تطوير الصناعة وتعزيز قدراتها.‏

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