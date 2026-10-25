اتحاد الحرفيين و«يونيدو» يبحثان تعزيز التعاون ودعم الصناعات الإبداعية في ‏سوريا

دمشق-سانا
بحث رئيس الاتحاد العام للحرفيين إياد نجار، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، برئاسة مدير البرنامج العربي للتنمية الصناعية في المنظمة كامل الأباصيري، آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكات لدعم القطاع الحرفي وتطوير الصناعات الإبداعية في سوريا.
وأوضح الاتحاد، عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأحد، أن اللقاء الذي عُقد في مقر الاتحاد تناول أولويات العمل ومدى توافقها مع مشروعات المنظمة التي المطوّرة بالتشاور مع الشركاء الحكوميين، ومنها مشروع الصناعات الإبداعية بالتعاون مع اتحاد الحرفيين، ومبادرات أخرى تتعلق بالسياسات الصناعية والإحصاء والبنية التحتية للجودة والطاقة وسلامة الغذاء.
كما استعرض الجانبان مشروع «إبداع سوريا» الذي تعمل «يونيدو» على تطويره بالتعاون مع الاتحاد وعدد من الوزارات والجهات السورية المعنية، بهدف دعم القطاع الحرفي وتنمية المهارات وتعزيز فرص التطوير والتأهيل، بما يتناسب مع احتياجات الحرفيين ومتطلبات المرحلة المقبلة.
توسيع مساهمة الحرفيين في التنمية
وتأتي الزيارة في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والجهات الوطنية، بما يدعم تطوير القطاع الحرفي ويوسع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتُعد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، التي تأسست عام 1966، وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تُعنى بدعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتعزيز التعاون الصناعي على المستويات الدولية والإقليمية والقطاعية. وأصبحت وكالة متخصصة في الأمم المتحدة عام 1985، وتعمل على دعم السياسات والبرامج الرامية إلى تطوير الصناعة وتعزيز قدراتها.