ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,312 قتيلاً، و172,134 مصاباً

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,312 قتيلاً، و172,134 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم، أن مشافي القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 10 قتلى و44 إصابة، لافتةً إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، بسبب الظروف الميدانية الصعبة ونقص الإمكانيات.

وارتفع إجمالي عدد القتلى منذ سريان وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي إلى 733، بينما بلغ عدد المصابين 2,034، كما تم انتشال 759 جثماناً خلال الفترة ذاتها.