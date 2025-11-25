مزارعون مكسيكيون يغلقون جسراً حدودياً مع الولايات المتحدة احتجاجاً على أزمة المياه

مكسيكو سيتي-سانا

أغلق مئات المزارعين وسائقي الشاحنات الجانب المكسيكي من جسر حدودي يمر عبره جزء كبير من البضائع إلى الولايات المتحدة، وذلك كجزء من إضراب وطني متواصل احتجاجاً على أزمة المياه.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المحتجين أغلقوا جسر زاراغوزا – يسليتا الدولي الذي يربط مدينة إل باسو بولاية تكساس الأميركية بمدينة سيوداد خواريز المكسيكية، حيث تشير التقديرات إلى أن 70 بالمئة من التجارة بين البلدين تمر عبر معابر حدودية مماثلة.

ونُظمت تظاهرات مماثلة في 16 ولاية مكسيكية، وشهدت الاحتجاجات أيضاً اقتحام مزارعين مكاتب الجمارك في سيوداد خواريز.

وتأتي هذه الاحتجاجات رداً على إصلاحات في قانون المياه العام روّجت لها الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، من شأنها حظر بيع امتيازات المياه أو نقلها.

وقال خيراردو فييرو، أحد المزارعين المشاركين في الاحتجاج: “نحن لا نريد أن تحتكر الحكومة المياه وتتصرف كما تريد”، مضيفاً إن إدارة رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم تريد احتكار المياه وترك المزارعين في موقف ضعيف.