مسؤول في البيت الأبيض: وقف الحرب مجرد فكرة لم يوافق عليها ترامب بعد

واشنطن-سانا

قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، إن “مقترح وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً هو أحد أمور عديدة تتم مناقشتها” مؤكداً أن” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوافق على الفكرة بعد”.

وأضاف المسؤول لشبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية: إن “الرئيس ترامب أرجأ موعده النهائي بشأن مضيق هرمز إلى ليلة الغد، وأبدى تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب قبل ذلك”.

وقال ترامب: “هناك فرصة جيدة وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فسأدمر كل شيء هناك”.

وكان من المتوقع أن تنتهي مهلة ترامب التي حدّدها لإيران بـ 10 أيام مساء اليوم الإثنين، لكنه مدّد المهلة 20 ساعة إضافية وحدد موعداً جديداً لانتهائها يوم الثلاثاء الساعة 8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتم ارسال المقترح من قبل وسطاء من باكستان وتركيا ومصر الذين تجري الاتصالات عبرهم إضافة إلى رسائل نصية متبادلة بين المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.