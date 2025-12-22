مقتل ضابط روسي كبير بتفجير سيارته في موسكو.. وسقوط قتيل وجرحى في هجمات روسية على أوكرانيا

عواصم-سانا

قتل ضابط روسي كبير اليوم جراء تفجير سيارته في العاصمة موسكو، فيما أفادت السلطات الأوكرانية بسقوط قتيل وعدد من الجرحى، إضافة إلى أضرار جسيمة جراء غارات وهجمات شنتها القوات الروسية على عدد من المناطق خلال الساعات الماضية.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية صباح اليوم وفاة الفريق فانيل سارفاروف، رئيس قسم التدريب العملياتي بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إثر إصابته في تفجير سيارته بالعاصمة موسكو.

وأضافت اللجنة في بيان لها: إن “المعلومات الأولية تشير إلى تورط أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بمقتل الجنرال سارفاروف”.

وسبق أن جرت عدة عمليات اغتيال لقادة عسكريين روس، كان آخرهم الجنرال “ياروسلاف موسكاليك “نائب رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، والذي اغتيل بتفجير عبوة ناسفة في ال 25 من نيسان الماضي، فيما تبنت أوكرانيا عملية اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، الجنرال إيغور كيريلوف، في كانون الأول من العام الماضي بتفجير مماثل.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 41 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.

قتيل ومصابون في غارات روسية

وفي مقابل ذلك أفادت السلطات الأوكرانية، بأن القوات الروسية استهدفت بالقصف 31 قرية وبلدة في جميع أنحاء منطقة خيرسون، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي أوديسا جنوب أوكرانيا، أعلن رئيس الإدارة العسكرية، سيرغي ليساك، تضرر منشأة بنية تحتية حيوية نتيجة هجومين ليليين من القوات الروسية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن جزء من إحدى مناطق المدينة، مشيراً إلى إصابة شخص بجروح متوسطة جراء الهجمات.

كما أوضح القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبيتروفسك، فلاديسلاف هايفانينكو، أن القوات الروسية قصفت منطقة دنيبروبيتروفسك ليلاً، ما تسبب في حرائق وأضرار في عدد من المباني والمنشآت.

مفاوضات ولقاءات لإيجاد حل للصراع

وعلى الصعيد السياسي تستمر الجهود الدبلوماسية لحل الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، حيث أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن الاجتماعات التي عقدت خلال اليومين الماضيين في فلوريدا، بين الجانب الأمريكي والمبعوث الروسي الخاص كيريل ديميترييف كانت “مثمرة وبناءة للدفع بخطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب بشأن أوكرانيا”.

وفي تلخيص لنتائج الاجتماعات، صرح ويتكوف بأن “روسيا لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بتحقيق السلام في أوكرانيا”، مشيراً إلى أنها “تقدر عالياً جهود ودعم الولايات المتحدة لحل النزاع الأوكراني وإعادة إرساء الأمن العالمي”.

وفي سياق متصل قال المكتب الصحفي للحكومة البريطانية: إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أجرى أمس محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش خلالها الزعيمان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم بين الجانبين.

وتتواصل منذ شباط عام 2022، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية، نقاشات حول خطة ترامب للسلام في أوكرانيا التي تضمنت 28 بنداً تتعلق بوقف إطلاق النار، وضمانات أمنية، ومناقشة وضع الأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى تحديد مستقبل علاقة أوكرانيا بحلف الناتو.