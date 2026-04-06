البحرين تدمر مسيّرتين خلال 24 ساعة

المنامة-سانا

أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين اليوم الإثنين، أن منظومة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرتين مسيّرتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” عن المركز قوله: وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، بلغ إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية 188 صاروخاً، و468 طائرة مسيّرة.

وجدد المركز التأكيد على أهمية اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات، بما يسهم في تعزيز الوعي والمسؤولية الوطنية.

وكانت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في البحرين أعلنت أمس عن تعرض عدد من وحداتها التشغيلية لهجوم بطائرات مسيّرة، ما أسفر عن اندلاع حريق فيها.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ28 من شباط الماضي، تتعرض دول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية بصواريخ ومسيرات، ما أسفر عن وقوع ضحايا وأضرار في البنى التحتية.