تعرض مخازن في حقل البزركان النفطي العراقي لهجوم بطائرات مسيرة

واع

بغداد-سانا

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم السبت، تعرض مخازن تابعة لشركة نفط ميسان في حقل البزركان النفطي الواقع جنوب شرق البلاد لهجوم بطائرات مسيرة مجهولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة قوله في بيان: “إن شركة نفط ميسان أبلغت عن تعرض مخازن تابعة لها في حقل البزركان لهجوم بواسطة طائرات مسيرة مجهولة الهوية”، مبيناً أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بين الكوادر العاملة في الشركة.

ودعا البيان العاملين في القطاع النفطي إلى رفع مستوى الحيطة والحذر والالتزام التام بتعليمات السلامة المهنية، وذلك في ظل التحديات والظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وكان أصيب ثلاثة أشخاص في وقت سابق اليوم السبت، جراء هجوم بطائرتين مسيرتين استهدف حقل الرميلة الشمالي النفطي جنوب العراق، فيما طال هجوم مماثل منشآت تخزين تابعة لشركات نفطية أجنبية في منطقة غربي البصرة، ما أدى إلى نشوب حريق في المكان.

ترامب وبوتين يختتمان مباحثاتهما في ألاسكا… تقدّم بنّاء دون تفاصيل واضحة
مظاهرات عالمية تنديداً بالإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة
مفوضة أوروبية تكشف عن منع إسرائيل دخولها غزة وتستنكر استمرار قتل المدنيين
أمريكا تقدم ملياري دولار للمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة
إسرائيل تعلن مقتل امرأة وإصابة 21 شخصاً جراء هجوم صاروخي إيراني
