الجيش الأمريكي يعطّل سفينة مخالفة في خليج عُمان لمنع خرق الحصار البحري

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم السبت، أن قواتها العاملة في خليج عُمان عطّلت يوم أمس سفينة ترفع علم غامبيا كانت تحاول خرق الحصار البحري الذي تفرضه أمريكا على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة في منشور على منصة إكس: “إن القوات الأمريكية فرضت إجراءات الحصار البحري وقامت بتعطيل سفينة “ليان ستار” ترفع علم غامبيا كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني”، مشيرة إلى أنها رصدت السفينة وهي تعبر المياه الدولية، ووجهت إليها أكثر من 20 إنذاراً، وأبلغتها بانتهاكها للحصار الأمريكي.

وأوضحت القيادة أن طائرة أمريكية قامت بتعطيل السفينة بإطلاق صاروخ هيلفاير على غرفة محركاتها، بعد رفض طاقم “ليان ستار” الامتثال، مؤكدة أن السفينة لم تعد متجهةً إلى إيران.

وأشارت القيادة إلى أن قواتها عطلت منذ بدء ‌‏الحصار البحري الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية خمس سفن تجارية، وأعادت توجيه 116 سفينة أخرى.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الـ 13 من نيسان الماضي فرض حصار على ‏السفن القادمة والمتجهة إلى ‏الموانئ ‏الإيرانية، وذلك ضمن تصعيد الضغوط على طهران، وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذا الحصار نجح في خنق ‌‏طهران ‏ودفعها للتفاوض‎.‎

