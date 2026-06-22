الهند تعلن عبور أربع سفن شحن مضيق هرمز

نيودلهي-سانا

أعلنت الحكومة الهندية اليوم الإثنين، عبور أربع سفن شحن محملة بالأسمدة مضيق هرمز.

ونقلت رويترز عن الحكومة قولها في بيان: إن أربع سفن محمّلة باليوريا وفوسفات ثنائي الأمونيوم والكبريت عبرت مضيق هرمز، وهي في طريقها إلى موانئ هندية، في خطوة من شأنها دعم مخزونات الأسمدة وتعزيز الإمدادات اللازمة للقطاع الزراعي.

وأشار البيان إلى أن السفن المتجهة إلى موانئ كريشناباتنام وكاكينادا وباراديب وموندرا، عبرت المضيق الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان: إن المخزون التراكمي للأسمدة في الهند يبلغ 19.60 مليون طن.

وكانت الهند أعلنت الأسبوع الماضي أن 16 سفينة متجهة إلى البلاد، وتحمل نحو 700 ألف طن من الأسمدة عالقة في مضيق هرمز.