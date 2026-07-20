الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات جديدة بطائرات مسيّرة معادية

الكويت-سانا
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات جديدة بطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب عدوان إيراني استهدف أراضي البلاد.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان عبر منصة «إكس»: إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
وهذه المرة الثانية التي تتصدى فيها الدفاعات الجوية الكويتية لأهداف معادية في أجواء البلاد منذ صباح اليوم.