الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات جديدة بطائرات مسيّرة معادية

الكويت-سانا‏

أعلن الجيش الكويتي، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات جديدة بطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ‏عدوان إيراني استهدف أراضي البلاد.‏

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان عبر منصة «إكس»: إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن ‏عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.‏

ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.‏

وهذه المرة الثانية التي تتصدى فيها الدفاعات الجوية الكويتية لأهداف معادية في أجواء البلاد منذ صباح اليوم.‏