وزيرا خارجية الصين وباكستان يناقشان في بكين الوضع في إيران

بكين-سانا

بحث وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في بكين، اليوم الثلاثاء، الوضع في إيران.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها: “إن وزيري خارجية الصين وباكستان سيعززان التواصل والتنسيق الاستراتيجيين بشأن الوضع في إيران، والقضايا الدولية والإقليمية الأخرى محل الاهتمام المشترك”.

وأضافت ماو: “إن الجانبين سيبذلان المزيد من الجهود لتعزيز السلام وإنهاء الصراع وحماية السلام والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى التوسط لمنع تصعيد الحرب”.

وكان وزير الخارجية الباكستاني أعلن في الـ 26 من آذار الجاري أن محادثات غير مباشرة تجري بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة من إسلام آباد، وذلك في أول تأكيد رسمي عن دور باكستاني في نقل الرسائل بين طهران وواشنطن، بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي بدأت في الـ 28 من شباط الماضي.

