روته ينتقد عدم مساهمة بعض دول الناتو بما يكفي لدعم أوكرانيا

ستوكهولم-سانا



اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته اليوم الخميس، أن عدداً من أعضاء الحلف لا يساهمون بما يكفي من الدعم المالي لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.



ونقلت وكالة فرانس برس عن روته قوله للصحفيين في مدينة هلسينغبورغ السويدية، قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف: إن “المساعدات المقدمة لأوكرانيا لا توزع بالتساوي داخل الناتو حالياً”.



وأشار إلى أن هناك عدداً محدوداً من الدول، من بينها السويد، تبذل جهوداً تفوق حجمها بكثير فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، إلى جانب كندا وألمانيا وهولندا والدنمارك والنرويج، وعدد قليل من الدول الأخرى.



وأضاف روته: “لكن هناك أيضاً العديد من الدول التي لا تنفق ما يكفي عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا”.



يشار إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اقترح في وقت سابق اليوم، إعطاء أوكرانيا صفة “عضو شريك” في الاتحاد الأوروبي بانتظار منحها العضوية الكاملة التي ستستغرق وقتاً.



وتتواصل منذ شباط 2022 الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط نقاشات سياسية متزايدة حول خطط تسوية محتملة، بينها مقترح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتضمن بنوداً تتعلق بوقف إطلاق النار، وضمانات أمنية، ومستقبل الأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى علاقة أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي.