الدفاع الكويتية: رصدنا 12 صاروخاً وطائرات مسيّرة في أجواء البلاد

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات دفاعها الجوي تعاملت مع صواريخ ومسيرات معادية في أجواء البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان عبر منصة إكس: إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 5 صواريخ باليستية معادية، و7 طائراتٍ مسيّرةٍ معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها، وفق الإجراءات المتبعة.

وأكد المتحدث على استمرار القوات المسلحة في أداء واجباتها الوطنية بكفاءة، في ظل جاهزية عالية ويقظة مستمرة، بما يكفل حماية الوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره.

وتتعرض دول الخليج العربي وبلدان عربية أخرى في المنطقة لاعتداءات متواصلة من إيران بالمسيّرات والصواريخ الباليستية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الـ28 من شباط الماضي.