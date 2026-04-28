ارتفاع أسهم ستاندرد اند بورز وناسداك عند الإغلاق

نيويورك-سانا

أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع طفيف أمس الإثنين وسط تداولات هادئة، إذ التقط المستثمرون أنفاسهم في بداية أسبوع حافل بالأحداث.

ويشهد الأسبوع الإعلان عن نتائج شركات ‌وبيانات اقتصادية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

ونقلت رويترز عن بيانات أولية قولها: إن المؤشر ستاندرد اند بورز 500، ارتفع بمقدار 8.93 نقاط، أو0.12 بالمئة ليغلق عند ⁠7174.01 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 49.78 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 24886.38 نقطة.

في المقابل، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 57.82 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 49172.89 نقطة.

