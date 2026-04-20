السفارة الأمريكية لدى المكسيك تعلن مقتل اثنين من موظفيها 

أعلن سفير الولايات المتحدة في المكسيك رونالد جونسون اليوم الإثنين، مقتل اثنين من موظفي السفارة، إضافة إلى اثنين من ضباط الأمن المكسيكيين في حادث سير ⁠بولاية تشيواوا شمال المكسيك.

وكتب السفير على موقعه على منصة إكس: “نشعر بحزن عميق إزاء الخسارة المأساوية لاثنين من موظفي السفارة الأمريكية، ومدير وكالة التحقيقات الحكومية في ولاية تشيهواهوا (AEI)، وموظف آخر في الوكالة نفسها، في هذا الحادث”.

من جهتها نقلت وكالة رويترز عن السلطات المحلية في المكسيك قولها: إن المسؤولين المكسيكيين هما مدير وكالة التحقيقات بالولاية وضابط، وكانا مكلفين بمهام في مهمة لتدمير مختبرات سرية ضمن عمليات مكافحة عصابات المخدرات في بلدية موريلوس.

وتشهد الجريمة في المكسيك مؤخراً تصعيداً حاداً غير مسبوق، تمثل في اندلاع “حرب عصابات” واسعة النطاق عقب مقتل أحد أكبر تجار المخدرات في البلاد في شباط 2026.