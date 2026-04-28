أسعار النفط تواصل ارتفاعها بسبب تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

لندن-سانا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء، في ظل تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي بشكل شبه كامل، مما يحول دون ‌وصول المشترين العالميين إلى إمدادات الطاقة القادمة من مناطق الإنتاج المهمة في الشرق الأوسط.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران، ارتفعت 45 سنتاً بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 108.68 دولارات للبرميل، بعد أن ارتفعت ‌2.8 ⁠بالمئة في الجلسة السابقة، لتسجل أعلى مستوى إغلاق لها منذ السابع من نيسان.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم حزيران 58 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 96.96 دولاراً، بعد أن ارتفع 2.1 بالمئة في الجلسة ⁠السابقة.