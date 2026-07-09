افتتاح مركز العيسوية الصحي في ريف اللاذقية الشمالي لتعزيز الخدمات الطبية



اللاذقية-سانا



افتتحت مديرية صحة اللاذقية مركز العيسوية الصحي في منطقة جبل التركمان بريف المحافظة الشمالي، برعاية المحافظة، وبالتعاون مع منظمة تيكا ومنظمة سامز، وبجهود من المجتمع المحلي، بهدف تعزيز الرعاية الصحية وتلبية احتياجات أهالي المنطقة والقرى المجاورة.

ويضم المركز عيادات الطب الداخلي والأطفال والنسائية وطب الأسنان، إضافة إلى قسم للإسعاف، ومن المتوقع أن يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لنحو خمسة آلاف نسمة، بما يسهم في تسهيل وصول السكان إلى الرعاية الطبية وتشجيع عودة الأهالي واستقرارهم في المنطقة.

وأكد مدير صحة اللاذقية الدكتور خليل آغا، في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن افتتاح المركز يمثل نقطة تحول مهمة لأهالي المنطقة بعد سنوات من افتقارها إلى مركز صحي، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في ريف المحافظة يواجه تحديات عدة، أبرزها محدودية الموازنات والحاجة إلى إعادة تأهيل وهيكلة العديد من المراكز الصحية، مع استمرار العمل على النهوض بالواقع الصحي بالتعاون مع الشركاء.

من جانبه، أوضح مدير مكتب منظمة سامز في المنطقة الساحلية الدكتور محمد بكرو، أن المركز ثمرة جهود طويلة بدأت بتبرع أبناء القرية بالأرض وسعيهم لإنجاز المشروع، قبل أن تعيق الإجراءات الإدارية في ظل النظام البائد استكماله لسنوات.

وأضاف: إن منظمة سامز كانت من أوائل الجهات التي استجابت لاحتياجات المنطقة عبر عيادة طبية متنقلة قدمت خدمات الرعاية الصحية الأولية والأدوية الأساسية، وتواصل اليوم دعم المركز وكوادره ضمن جهودها لتوفير خدمات صحية نوعية في المناطق الأكثر احتياجاً.



وقال سليمان شيخ إبراهيم، أحد أهالي المنطقة: إن سكان العيسوية والقرى المجاورة عانوا لسنوات من غياب الخدمات الطبية، واضطروا إلى قطع مسافات طويلة للحصول على العلاج، معرباً عن تقديره للجهود التي أثمرت إنجاز المركز، مؤكداً أن افتتاحه يسهم في تخفيف معاناة الأهالي وتحسين مستوى الرعاية الصحية.



ويأتي افتتاح المركز ضمن جهود مديرية صحة اللاذقية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركاء، لتعزيز جاهزية المرافق الصحية في ريف المحافظة، حيث تواصل تنفيذ أعمال ترميم وإعادة تأهيل عدد من المراكز، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

