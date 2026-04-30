الأردن يجدد التأكيد على دعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه

عمّان-سانا

جدّد الأردن تأكيد موقفه الداعم لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، ورفضه الكامل لإعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال.

وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الأردنية على منصة “x”: إن وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الصومالي عبدالسلام عبدي بحثا في اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء، تطورات الأوضاع وتداعيات التصعيد في المنطقة والجهود الهادفة إلى استعادة الأمن والاستقرار.

وجدّد الصفدي خلال الاتصال التأكيد على دعم بلاده لسيادة الصومال ووحدة أراضيها، ورفضها الكامل لإعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال، ودعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه الشقيق.

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات على الصعيد الثنائي وكذلك في إطار المنظمات متعدّدة الأطراف إقليمياً ودولياً.

يُشار إلى أن إسرائيل أعلنت في الـ 26 من كانون الأول الماضي اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال، لتصبح الوحيدة التي تُقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، وقوبل هذا الإعلان برفض واسع من المجتمع الدولي والدول العربية و الإسلامية.