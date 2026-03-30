أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الرياض-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وجهود خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة “قنا” القطرية، اليوم الإثنين، أن الجانبين تناولا خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لاحتواء التوترات في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، واستمرار الاعتداءات الإيرانية، وما يفرضه من تحديات على أمن واستقرار المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك تداعياته على إمدادات الطاقة العالمية واستقرار أسواقها.

وبسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، تتعرض دول الخليج العربي لهجمات طالت منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.