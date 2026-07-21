فنزويلا تعلن وفاة ثلاثة أشخاص بفيروس “هانتا” وتستبعد وجود عدوى بشرية داخل البلاد

كراكاس -سانا

أعلنت وزارة الصحة في فنزويلا اليوم الثلاثاء وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل جراء إصابتهم بـ “فيروس هانتا” في ولاية أنزواتيغي شمال شرقي البلاد.



واستبعدت الوزارة في بيان نشرته وكالة فرانس برس وجود أي صلة بين هذه الوفيات، ووفاة عاملين صحيين في ولاية باريناس الغربية، والتي لا يزال سببها غير محدد، وقالت: إن “لا أدلة علمية على انتقال العدوى بالفيروس بين البشر في بلدنا”.



وكان تفشٍ لفيروس “هانتا” ظهر على متن سفينة سياحية أبحرت من الأرجنتين في نيسان الماضي أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص، قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء التفشي رسمياً في أوائل تموز الجاري.