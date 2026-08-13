الصين تجلي 65 ألف شخص بسبب إعصار “دولفين”

بكين-سانا



أجلت السلطات الصينية في مقاطعة “خنان” وسط الصين 65 ألف شخص مع استمرار تداعيات إعصار “دولفين”.



ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الخميس عن السلطات قولها: إنها أمنت مراكز إيواء لمن تم إجلاؤهم وكثّفت جهود الاستجابة لحالات الطوارئ، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، التي جلبها إعصار “دولفين”، على مساحات واسعة من المقاطعة التي رفعت مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر الذي يمثّل أعلى مستوى منذ صباح أمس.



بدوره، توقع مركز الأرصاد الجوية المحلي هطول أمطار غزيرة واسعة النطاق في المناطق الواقعة شمال نهر هوايخه أمس، واليوم الخميس مصحوبة بهطولات مطرية قصيرة المدى وعواصف رعدية ورياح قوية.



واتخذت مقاطعة خنان سلسلة من التدابير لتعزيز جهود الوقاية من الكوارث وإجلاء السكان في المناطق عالية الخطورة وضمان السلامة العامة.



وفي هذا السياق، أكد مسؤولون في حكومة المقاطعة تشكيل أكثر من 3800 فريق استجابة للطوارئ من أكثر من 50 ألف شخص.



ويعد إعصار “دولفين”، الإعصار الـ 13 الذي يضرب الصين هذا العام، حيث ضرب اليابسة مرتين في مقاطعة تشجيانغ يوم الأحد الماضي، وفق ما ذكره المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وكانت السلطات الصينية أجلت الإثنين الماضي، مئات الآلاف من الأشخاص شرق الصين، بسبب إعصار “دولفين” الذي تسبب بهطول أمطار غزيرة وفيضانات، وسط تحذيرات من أن المخاطر لا تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة.