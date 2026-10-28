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هبوط أسعار النفط دولارين مع تركيز المتعاملين على المحادثات ​في الشرق الأوسط

AWNIKRJYIJMW5J7A5JO4EAYSZA هبوط أسعار النفط دولارين مع تركيز المتعاملين على المحادثات ​في الشرق الأوسط
مضختا نفط تعملان في حقل بالقرب من باريس-فرنسا-رويترز

لندن-سانا
 
انخفضت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولارين للبرميل عند اغلاقها أمس الثلاثاء، مع تركيز المتعاملين على محادثات السلام ​في الشرق الأوسط، رغم أن الأسعار ظلت قريبة من أعلى مستوياتها ‌في ستة أشهر.
 
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 2.09 دولار أو 1.8 ​بالمئة إلى 113.72 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب ​تكساس الوسيط الأمريكي 1.93 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 99.83 دولاراً للبرميل.
 
وقفزت أسعار خام برنت إلى أكثر من 117 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها ​منذ نيسان، بعد استهداف إيران ناقلات نفط ⁠حول مضيق هرمز.

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