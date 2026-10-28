لندن-سانا
انخفضت العقود الآجلة للنفط بأكثر من دولارين للبرميل عند اغلاقها أمس الثلاثاء، مع تركيز المتعاملين على محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم أن الأسعار ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في ستة أشهر.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 2.09 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 113.72 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.93 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 99.83 دولاراً للبرميل.
وقفزت أسعار خام برنت إلى أكثر من 117 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ نيسان، بعد استهداف إيران ناقلات نفط حول مضيق هرمز.
هبوط أسعار النفط دولارين مع تركيز المتعاملين على المحادثات في الشرق الأوسط
لندن-سانا