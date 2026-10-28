طوكيو-سانا
صعد المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، في أعقاب الارتفاع الذي شهدته بورصة وول ستريت خلال الليل بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا.
وذكرت رويترز أن المؤشر نيكي ارتفع 1.34 بالمئة إلى 64117.58 نقطة في تعاملات الصباح، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39 بالمئة إلى 4012.81 نقطة.
وكان المؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعد 0.60 بالمئة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك 1.18 بالمئة أمس الثلاثاء، إذ قاد قطاع التكنولوجيا المكاسب في حين تراجع قطاع الطاقة.
المؤشر نيكي يرتفع بفضل صعود أسهم شركات التكنولوجيا
طوكيو-سانا