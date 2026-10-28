المؤشر نيكي يرتفع بفضل صعود أسهم شركات التكنولوجيا

طوكيو-سانا



صعد المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء، ​في أعقاب الارتفاع الذي شهدته ‌بورصة وول ستريت خلال الليل بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا.



وذكرت رويترز أن المؤشر ​نيكي ارتفع 1.34 بالمئة إلى 64117.58 ​نقطة في تعاملات الصباح، في حين ⁠ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ​0.39 بالمئة إلى 4012.81 نقطة.



وكان ​المؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعد 0.60 بالمئة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك 1.18 ​بالمئة أمس الثلاثاء، إذ قاد ​قطاع التكنولوجيا المكاسب في حين تراجع قطاع ‌الطاقة.