إسبانيا: احتجاز إسرائيل ناشطاً إسبانياً من أسطول الصمود العالمي غير قانوني

مدريد-سانا

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم السبت، أن احتجاز إسرائيل للناشط الإسباني سيف أبو كشك، الذي كان على متن “أسطول الصمود العالمي” المتجه إلى غزة غير قانوني.

ونقلت فرانس برس عن ألباريس قوله: “إن الحادث وقع في المياه الدولية، ما يضعه خارج نطاق اختصاص السلطات الإسرائيلية، وبالتالي يجب إطلاق سراح سيف أبو كشك على الفور ليتمكن من العودة إلى إسبانيا”.

وكانت بحرية الاحتلال قد اعترضت سفن الأسطول في المياه الدولية بالقرب من اليونان الأربعاء الماضي، في خطوة وصفها منظمو المبادرة بأنها “عمل من أعمال القرصنة” ضد قوارب تحمل مساعدات إغاثية لقطاع غزة المنكوب.