أونروا” تعلن تعرض 12 من منشآتها التي تؤوي آلاف النازحين في غزة لقصف إسرائيلي

نيويورك-سانا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن 12 منشأة تابعة لها في مدينة غزة تعرضت لضربات إسرائيلية “مباشرة أو غير مباشرة” خلال الفترة من الـ11 ولغاية الـ 16 من الشهر الجاري.

وقالت الوكالة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: إن من بين المنشآت المستهدفة تسع مدارس إضافة إلى مركزين صحيين، كانت تؤوي أكثر من11 ألف نازح، مشيرة إلى أن أنشطتها في مدينة غزة انخفضت “بشكل ملحوظ” نتيجة تدهور الوضع الأمني.

وأضافت الوكالة: إن الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية لمدينة غزة، إلى جانب الاضطرابات الشديدة في العمليات الإنسانية والقيود المفروضة على الوصول، يعيق بشدة آخر شرايين الحياة المتبقية للمدنيين في المدينة.

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة خلصت في الـ 16 من الشهر الجاري إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية، موضحة أن إسرائيل منعت وكالات الإغاثة، بما فيها “أونروا”، من إيصال المساعدات الأساسية والمنقذة للحياة، بهدف “تدمير الفلسطينيين في غزة مادياً من خلال ظروف معيشية قاسية في القطاع”.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن 65344 فلسطينياً ارتقوا شهداء، بينما أصيب 166795 آخرون بجروح، حتى ساعة إعداد هذا الخبر، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول من العام 2023.