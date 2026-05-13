وزيرا خارجية لبنان وإيطاليا يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار ومستقبل مهام “اليونيفيل”

بحث وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، في روما اليوم الأربعاء، الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، والاتصالات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى مستقبل مهام قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب “يونيفيل”.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الوزير رجي استعرض، خلال اللقاء، مسار الجهود اللبنانية لإيجاد حل دبلوماسي للحرب على لبنان من خلال التفاوض مع “إسرائيل”، مؤكداً أن الأولوية الراهنة تتمثل في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في لبنان، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.



وأعرب رجي عن تقدير لبنان لمشاركة إيطاليا الفعالة في قوات “اليونيفيل”، مشيداً بالدور الإنمائي والاجتماعي الذي تقوم به الكتيبة الإيطالية في الجنوب اللبناني.



من جانبه، أكد تاياني دعم بلاده للبنان في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيراً إلى أن روما تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد والضغط على “إسرائيل” لتثبيت وقف إطلاق النار.



وأبدى الوزير الإيطالي استعداد بلاده لمواصلة برامج تدريب الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية وتعزيز قدراتها من خلال البعثة العسكرية الإيطالية في إطار التعاون الثنائي بين البلدين.



يشار إلى أنه مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، يتجه الاتحاد الأوروبي إلى تبني نموذج جديد يركز على دعم المؤسسات العسكرية اللبنانية بدلاً من مهام حفظ السلام التقليدية في جنوب البلاد.