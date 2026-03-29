ألمنيوم البحرين تعلن تعرض منشآتها لاعتداء إيراني وإصابة شخصين

المنامة-سانا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (ألبا)، اليوم الأحد، تعرّض أحد مرافقها لاعتداء إيراني، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وذكرت الشركة، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أن الاعتداء وقع يوم أمس، مؤكدة أن سلامة وأمن موظفيها تمثل أولوية قصوى.

وأشارت إلى أنها باشرت بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة، مع مواصلة العمل لضمان استمرارية العمليات التشغيلية دون تأثر.

وأضافت “ألبا”، أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب، وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة كوادرها وحماية منشآتها.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.