الأونروا: قطاع غزة وصل إلى نقطة خطيرة وحرجة

عمان-سانا

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عدنان أبو حسنة، أن قطاع غزة وصل إلى نقطة خطيرة وحرجة.

وقال أبو حسنة في تصريح تلفزيوني: إن الإحصائيات التي أجرتها الأونروا تشير إلى أنّ الأوضاع في غزة تجاوزت الكارثة، لافتاً إلى أن عدد الوفيات بين الفلسطينيين في القطاع نتيجة سوء التغذية أكبر بكثير من العدد المعلن.

وحول الإعلان الرسمي الصادر عن اللجنة الأممية المعنية بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الصادر أمس، حول تأكيد حدوث المجاعة بمحافظة غزة، أوضح أبو حسنة أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن مجاعة في الشرق الأوسط من قبل هذه اللجنة، مؤكداً أن هذا التقرير يشكل “لحظة فارقة” للمترددين باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، مبيناً أن التقرير يوفر غطاءً سياسياً وقانونياً للعديد من الدول لكي تتخذ مواقف واضحة حيال إسرائيل.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت رسمياً أمس تفشي المجاعة في مدينة غزة وسط قطاع غزة، محذرةً من أنها قد تنتشر إلى مدينتي دير البلح وسط القطاع، وخان يونس جنوبه نهاية شهر أيلول المقبل.