السعودية ترحّب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

الرياض-سانا

أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأربعاء، عن ترحيب المملكة باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة في بيان، وفق ما نقلت وكالة واس السعودية، دعم المملكة لجهود الوساطة التي تقوم بها باكستان، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويعالج القضايا التي أسهمت في زعزعة الأوضاع في المنطقة على مدى عقود.

وشددت على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية، وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، ومن دون أي قيود.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن يشكّل وقف إطلاق النار فرصة للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة، بما يعزز أمن المنطقة، ويوقف أي اعتداءات أو سياسات تمس سيادة الدول وأمنها واستقرارها.

وكان ترامب أعلن، في وقت سابق اليوم، تعليق الهجمات العسكرية ضد إيران مدة أسبوعين، شرط أن تعيد الأخيرة فتح مضيق هرمز بالكامل وأن تضمن أمن الملاحة فيه، مؤكداً قرب التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.