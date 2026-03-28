إصابة 12 جندياً أمريكياً في اعتداء إيراني على قاعدة بالسعودية

واشنطن-سانا

أصيب 12 جندياً أمريكياً في اعتداء إيراني استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، وفقاً لما أعلنه مسؤول أمريكي.

ونقلت وكالة “رويترز ” أمس الجمعة عن المسؤول الذي لم تكشف هويته إن 12 جندياً أصيبوا، اثنان منهم في حالة خطيرة، في اعتداء إيراني على قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم السبت، بتضرر عدة طائرات أمريكية بهجوم صاروخي إيراني على قاعدة الأمير سلطان بالسعودية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في الـ 16من آذار الجاري، عن إصابة نحو 200 جندي أمريكي بجروح في 7 دول مختلفة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وتتعرض دول الخليج العربي بشكل يومي لاعتداءات إيرانية، تطال منشآت مدنية وخدمية ومباني سكنية، ما يؤدي إلى وقوع قتلى وإصابات.