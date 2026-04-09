مطار البحرين الدولي يستأنف الرحلات الجوية تدريجياً

المنامة-سانا

أعلنت شركة مطار البحرين، المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، أمس الأربعاء، البدء بالاستئناف التدريجي للرحلات الجوية، تزامناً مع إعادة فتح المجال الجوي لمملكة البحرين، الذي أعلنته هيئة شؤون الطيران المدني في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الشركة قولها في بيان: إن التنسيق مستمر مع مختلف الشركاء لضمان عودة العمليات التشغيلية في المطار بكفاءة وانسيابية، بما يحفظ سلامة وأمن الركاب، داعيةً جميع المسافرين إلى ضرورة التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم، للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة برحلاتهم.

وكانت هيئة شؤون الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية أعلنت في وقت سابق أمس إعادة فتح المجال الجوي في أجواء المملكة بعد الإغلاق المؤقت الذي تم اتخاذه كإجراء احترازي في ضوء التطورات التي شهدتها المنطقة.